Am heutigen Freitag fahren wieder Traktoren rund um Neuburg

Der Protestzug startet um 17 Uhr an der Schlösslwiese und zieht sich durch den Feierabendverkehr. Die Polizei begleitet den Konvoi und sperrt dafür zeitweise Kreuzungen.

Am Freitagabend drehen Landwirte wieder eine Protestrunde rund um Neuburg. Los geht es um 17 Uhr an der Schlösslwiese, von dort aus ziehen die Traktoren dann über die Elisenbrücke, die Luitpold-, Theresien- und Donauwörther Straße bis zur B16. Auf der Bundesstraße geht es dann bis zur Zeller Kreuzung und über Grünau und die Grünauer Straße wieder zurück zur Schlösslwiese.

Für den Protest-Konvoi der Landwirte am Freitag rund um Neuburg sind bis zu 80 Teilnehmer angekündigt

Wie groß der Demozug genau sein wird, ist nicht bekannt. Dem Landratsamt wurden "20 bis 80 Teilnehmer" angekündigt. Die Polizei wird den Konvoi begleiten und Kreuzungen sperren, damit die Fahrzeuge zusammenbleiben und sich keine unbeteiligten Autos dazwischenschieben. Gefahren wird nur eine Runde, wie PI-Leiter Heinz Rindlbacher sagt. Er geht davon aus, dass der Zug etwa zwei Stunden unterwegs sein wird.

Es ist der zweite Protestzug in fünf Tagen im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen. Am Montag waren auf zwei Routen zwischen Neuburg und Ingolstadt sowie rund um Schrobenhausen an die 700 Landwirte, Spediteure und Handwerker unterwegs.

Lesen Sie dazu auch