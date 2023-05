Neuburg

Am Neuburger Campus glaubt man nicht ans E-Auto

Plus Den Verbrenner gegen Elektroauto tauschen und sonst weitermachen wie bisher? Reicht nicht, sagen Experten am Nachhaltigkeits-Campus Neuburg. Das sind ihre Argumente.

Von Manfred Dittenhofer

Zwei Tonnen Masse, um 80 Kilogramm zu bewegen? Klingt wenig effizient, beschreibt aber im Grunde nur, wie sich der Mensch im Auto fortbewegt. Reicht es dann, statt Verbrenner mit Elektromotor zu fahren? Oder ist es notwendig, in Sachen Mobilität die Geisteshaltung zu ändern? Professor Uwe Holzhammer hat am Campus in Neuburg darauf eine klare Antwort.

Die gab der Leiter des Forschungs- und Transferzentrums für Nachhaltigkeit in Neuburg bei der ersten Runde der öffentlichen Nachhaltigkeitsgespräche. Unter dem Titel "Rettet die E-Mobilität die Welt? Mobilitätswende – was macht das mit der Region?" beschäftigten sich Holzhammer und seine Gäste mit der Frage, wie wir uns nachhaltiger und dennoch uneingeschränkt fortbewegen können.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

