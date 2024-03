Am Neuburger Südpark eskaliert ein Streit um einen Parkplatz

Zwei Autofahrer streiten am Neuburger Südpark derart um einen Parkplatz, dass nun die Polizei ermittelt.

Der Streit um einen Parkplatz ist am Sonntagvormittag am Neuburger Südpark eskaliert. Laut Polizei geriet dort gegen 11 Uhr eine 32-jährige Autofahrerin aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen mit einem 25-Jährigen, ebenfalls aus dem Landkreis, auf dem Parkplatz vor einem Modegeschäft in Streit.

Streit um Parkplatz am Südpark in Neuburg

Die 32-Jährige nahm dabei ihren Schlüsselbund und warf diesen gegen den Wagen des 25-Jährigen. Dabei entstand auf der rechten Fahrzeugseite ein Schaden in Höhe von 1000 Euro. Gegen die 32-Jährige wird nun wegen Sachbeschädigung ermittelt. (AZ)