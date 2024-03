Berg im Gau ist der sicherste Ort im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen

Plus Im Kreis Neuburg-Schrobenhausen ist die Anzahl der Straftaten gestiegen. Doch nicht überall. In der Kriminalstatistik zeigt sich eine Kluft zwischen dem Norden und dem Süden.

Die Neuburger Polizeiinspektion kann mit einer guten Nachricht aufwarten: Die Straftaten, die sich im vergangenen Jahr in ihrem Zuständigkeitsbereich zugetragen haben, sind weniger geworden, und zwar um zwei Prozent. Das lässt sich aus der aktuellen Kriminalstatistik ablesen.

Während der Landkreis-Norden offenbar etwas sicherer geworden ist, zeigt sich im Süden rund um Schrobenhausen ein gänzlich anderes Bild: Dort ist die Zahl der Straftaten deutlich angestiegen, und zwar um fast 13 Prozent. Rechnet man ausländerrechtliche Delikte wie illegale Einreise oder illegaler Aufenthalt heraus, dann bleibt immer noch ein Plus von elf Prozent.