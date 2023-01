Neuburg

vor 3 Min.

Am Ständer verperrt: E-Bikes entwendet

Zwei abgesperrte, teure E-Bikes wurden in der Nacht auf Mittwoch in Neuburg gestohlen.

Artikel anhören Shape

Auch wenn sie am Fahrradständer vor der Wohnanlage versperrt abgestellt waren: Es half nichts. In der Nacht auf Mittwoch wurde in der Richard Wagner-Straße zwei E-Bikes entwendet.

Wie die Polizei meldet, entstand bei einem Diebstahl von zwei E-Bikes ein Schaden von beträchtlichen 5800 Euro. Der Vorfall ereignete sich in der Nacht auf Mittwoch in der Richard Wagner-Straße in Neuburg. Zeugen werden nun gebeten, sich bei der Polizeiinspektion in Neuburg unter der Telefonnummer 08431/67110 zu melden. (AZ)

Themen folgen