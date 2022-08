Neuburg

Autofahrerin überholt am Zebrastreifen: Zwei Fußgänger verletzt

Ein Paar wollte am Montag einen Fußgängerüberweg in Neuburg passieren, eine Autofahrerin hielt dafür an. Eine andere hatte es eilig und überholte - mit unguten Folgen.

Eine Autofahrerin hat am Montag in Neuburg an einem Zebrastreifen ein Auto überholt und dabei zwei Fußgänger verletzt. Wie die Polizei mitteilt, wollten eine 52-Jährige sowie ein 66-Jähriger aneinander eingehakt den Überweg in der Münchener Straße gegen 11.10 Uhr passieren. Um dies den beiden zu ermöglichen, hielt eine Frau mit ihrem Auto an. Nachdem das Paar die Fahrbahn bereits betreten hatten, kam eine andere Autofahrerin angefahren und überholte das vor ihr stehende Fahrzeug. Ohne auf die beiden querenden Fußgänger zu achten, setzte sie ihren Fahrtweg fort. Die Fußgänger stürzten nach einem Kontakt mit dem Außenspiegel zu Boden und verletzten sich dabei laut Polizei leicht. Am Zebrastreifen in Neuburg überholt: Zwei Fußgänger verletzt Einem der Geschädigten gelang es noch, das Kennzeichen des flüchtigen Fahrzeuges abzulesen. Im Nachgang der Unfallaufnahme konnten das Auto und die Fahrerin durch die Polizei ermittelt werden. Auf die Beschuldigte kommt nun eine Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, unerlaubten Entfernen vom Unfallort und fahrlässiger Körperverletzung zu. Ihr Führeschein wurde zudem von den Beamten eingezogen. (AZ)



