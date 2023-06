Neuburg

Amateure, die wie Profis swingen: Wenn der Landrat im Birdland auftritt

Plus Die Band Cassablanka, die ausschließlich aus Amateuren besteht, zeigt einen starken Auftritt im Birdland-Jazzclub. Mit auf der Bühne steht Landrat Peter von der Grün.

Auf dieser Bühne treten bekannte, oft genug weltberühmte Musiker auf, die Zuhörer kommen oft von weit her in den bundesweit renommierten Birdland-Jazzclub. Wer am Freitag nach Neuburg gereist war, um die Band mit dem originellen Namen „Cassablanka“ zu hören, der konnte eigentlich nur glauben, dass auch da ziemlich gute Profis am Werk sind. Aber Cassablanka, vor gut zehn Jahren als Salonorchester gegründet, besteht ausschließlich aus Amateuren. Von Beruf sind sie Bankangestellte, Juristen, ein Bereitschaftspolizist und ein kommunaler Wahlbeamter, genauer gesagt der Landrat von Neuburg-Schrobenhausen. Ein Gast von auswärts drückte es so aus: Das sollen Amateure sein? Die spielen ja wie die Profis.

Kann man so sagen. Der vier- und fünfstimmige Bläsersound mit Alexander Großnick (Tenorsaxofon und Klarinette), Gerhard Hörmann (Trompete), Christian Rehm (Posaune), Niels Niermann (Baritonsaxofon) und Peter von der Grün (Altsaxofon) ist blitzsauber und hervorragend aufeinander abgestimmt. Die komplexen Harmonien kommen überzeugend über die Rampe, die Musik swingt und groovt, dass es eine Freude ist.

