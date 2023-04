Vorfälle häufen sich: Wieder Kupferdiebstähle in Neuburg und Ambach

Wieder sind im Raum Neuburg Kupferdiebe unterwegs. Betroffen waren dieses Mal zwei Kirchen und ein Leichenschauhaus.

Im Zeitraum von 20. Februar, 16 Uhr, bis Mittwoch, 14 Uhr, haben bislang unbekannte Täter versucht, die Fallrohre und Dachrinnen der Kirche St. Ulrich in der Berliner Straße in Neuburg zu entwenden. Zur Vorbereitung des Diebstahls wurden laut Polizeiangaben bereits die Blitzableiter und eine Schelle durchtrennt. Aus unbekannten Gründen konnten die Täter ihren Diebstahl nicht vollenden und ließen das vermeintliche Diebesgut zurück. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro.

Kupferdiebe sind in Neuburg und Ambach unterwegs

Zur Vollendung eines Kupferdiebstahls kam es hingegen in Ambach (Gemeindebereich Ehekirchen). Im Zeitraum von Mittwoch, 9 Uhr, bis Donnerstag, 9.30 Uhr, haben Unbekannte von der Kirche St. Martin sowie vom angrenzenden Leichenschauhaus jeweils Regenfallrohre und Dachrinnen entwendet. Der Gesamtwert des Diebesgutes dürfte sich auf 1700 Euro belaufen. Zudem entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1000 Euro. Zeugenhinweise erbittet die Polizei Neuburg unter Telefon 08431/6711-0. (AZ)

