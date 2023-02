Ameos Klinik St. Elisabeth Neuburg: Damit der Schmerz nicht chronisch wird

Im Interdisziplinären Schmerzzentrum (ISZ) des Ameos Klinikums St. Elisabeth Neuburg bietet Frau Dr. med. Sonja Lisch gemeinsam mit ihrem Team ein besonderes Konzept der Schmerzbewältigung an.

Schmerz ist nicht gleich Schmerz. Wer sich aus Unachtsamkeit anstößt oder nach dem Sport ein paar Tage Muskelkater hat, lässt sich trotz der momentanen Beeinträchtigung nicht unterkriegen. Denn man weiß: Das geht vorbei. Doch Schmerzen, die schon eine längere Zeit zum Leben gehören und es möglicherweise bereits erheblich einschränken, haben eine ganz andere Qualität. Je früher man etwas Wirksames gegen solche gravierenden Schmerzen unternimmt, desto geringer ist die Gefahr, dass sie chronisch werden – also auch nach der Heilung der ursprünglichen körperlichen Beeinträchtigung andauern und sich damit zu einer eigenen Erkrankung entwickeln. Das Interdisziplinäre Schmerzzentrum (ISZ) des Ameos Klinikums St. Elisabeth Neuburg kann da womöglich eine Hilfe sein.

„Pain2.0 ist die Fortsetzung des höchst erfolgreichen Projektes PAIN2020, mit dem wir bereits sehr gute Erfahrungen gemacht haben“, erläutert Dr. Sonja Lisch, Ärztliche Leiterin des ISZ. „Mit Pain2.0 haben alle Patientinnen und Patienten mit wiederkehrenden Schmerzen erneut die Möglichkeit, an einem zehnwöchigen ambulanten Therapieprogramm zur Vermeidung einer Schmerzchronifizierung teilzunehmen. Was mich dabei besonders begeistert, ist der interdisziplinäre Ansatz und die enge Zusammenarbeit der behandelnden Therapeuten mit dem gemeinsamen Ziel, eine Schmerzreduktion bei den Patienten zu erreichen und eine Chronifizierung zu verhindern.“

Therapieangebot richtet sich an Menschen mit wiederkehrenden Schmerzen

Initiiert und geleitet wird dieses bundesweite wissenschaftliche Projekt von der Deutschen Schmerzgesellschaft e. V. in Zusammenarbeit mit der Barmer. Es richtet sich als ambulantes Therapieangebot an Menschen mit wiederkehrenden Schmerzen, um zu vermeiden, dass diese chronisch werden. Dabei arbeiten die Berufsgruppen aus Medizin, Psychologie und Physiotherapie eng zusammen, sprechen sich regelmäßig im Team ab und führen die Therapien teilweise gemeinsam durch, sodass eine individuelle Betreuung durch diesen Rundumblick auch in der Gruppe möglich ist.

Pain2.0 richtet sich an Erwachsene (ab 18 Jahren) mit wiederkehrenden Schmerzen von mehr als sechs Wochen oder an Personen mit häufig wiederkehrenden Schmerzen, die sich in ihrer Lebensführung durch diese Schmerzen bereits eingeschränkt fühlen. Teilnahmerelevant ist, ob eine fachspezifische Überprüfung ergibt, dass bereits erste Anzeichen auf Risikofaktoren für eine Schmerzchronifizierung vorhanden sind.

Zur Kontaktaufnahme steht das Team der Ärztlichen Leiterin Dr. Sonja Lisch im Interdisziplinären Schmerzzentrum (ISZ) am Ameos Klinikum St. Elisabeth Neuburg zur Verfügung: 08431/54-2000 oder E-Mail: schmerzzentrum@neuburg.ameos.de (AZ)