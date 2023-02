Neuburg

Amokfahrt bis nach Donauwörth landet vor Neuburger Gericht

Plus Streifen der Polizei Neuburg, Rain und Donauwörth verfolgten einen 25-jährigen Einbrecher aus Augsburg. "Ich dachte, die würden mich gleich erschießen."

Von Winfried Rein

Eine regelrechte Amokfahrt – verfolgt zeitweise von sechs Polizeistreifen – hat ein 25-Jähriger zwischen Neuburg und Donauwörth hingelegt. Den VW-Transporter hatte er zuvor auf einer Baustelle in Oberhausen gestohlen. Als "abenteuerlich und absolut unverantwortlich" bewertete Amtsgerichtsdirektor Christian Veh das Verhalten des jungen Augsburgers. Das Schöffengericht Neuburg verhandelte den Fall am Mittwoch und setzte einen zweiten Prozesstag an, um weitere Zeugen zu hören.

