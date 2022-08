Neuburg

vor 3 Min.

Ampel-Ärger: Stadt wehrt sich gegen "Verschwörungstheorien"

Die Diskussionen um die neue Ampelschaltung an der Monheimer Kreuzung reißen nicht ab. Jetzt gelten wieder die alten Zeiten – zulasten der grünen Welle in Richtung Luitpoldstraße.

Plus Die Diskussionen um die Ingolstädter Straße reißen nicht ab. Manche äußern den Verdacht, dass der Stau provoziert wurde. Die Stadt wehrt sich und startet einen neuen Versuch.

Von Andreas Zidar

Die Diskussionen um die neue Ampelschaltung in der Ingolstädter Straße reißen nicht ab. Nach massiven Beschwerden zum Stau in der Ingolstädter Straße – hervorgerufen durch die neue Ampelschaltung – hat die Stadt Neuburg nun kurzfristig reagiert. Zweiter Bürgermeister Johann Habermeyer, der Oberbürgermeister Bernhard Gmehling seit dieser Woche vertritt, hat am Montag angeordnet, die Ampelzeiten an der Monheimer Kreuzung zu verändern. Die Zustände in den vergangenen Tagen seien „völlig inakzeptabel“ gewesen. Künftig gelten wieder die alten Umlaufzeiten, die vor der Umstellung angewendet wurden. Heißt: In der Ingolstädter Straße stadteinwärts etwa hat man nicht mehr zehn Sekunden lang Grün, wie es seit Donnerstag der Fall war, sondern wieder 21 Sekunden. Zu Stoßzeiten sind es sogar 30 Sekunden.

