Ampel an wichtiger Kreuzung außer Betrieb: Stadt kündigt Baustelle an

Freie Fahrt heißt es seit vergangenem Donnerstag an der Bullinger-Kreuzung in Neuburg - allerdings ist das nicht so gewollt. Denn seit Weiberfasching ist die Ampelanlage an der Kreuzung der Münchener Straße zur Luitpoldstraße defekt. Mehrere Versuche der Bauhof-Mitarbeiter, die Ampel an einem der neuralgischen Verkehrsknoten der Innenstadt zu reparieren, sind ohne Erfolg verlaufen. Nun steht eine größere Baumaßnahme an.

Den Autofahrern in Neuburg ist es sicher schon aufgefallen, dass sie seit einigen Tagen an der Bullinger-Kreuzung nicht mehr stehen bleiben müssen. Die Lichtzeichen sind abgeschaltet. Das freut die Autofahrer, doch für Fußgänger wird es umso schwieriger, die Straße sicher zu überqueren.

Technischer Defekt an wichtiger Ampel: Stadt Neuburg schickt Bauarbeiter

Seit vergangenem Donnerstag ist die Ampelanlage, die den Verkehr von drei Hauptverkehrsadern regelt, zwangsläufig außer Betrieb. Wie Bernhard Mahler, Pressesprecher der Stadt Neuburg mitteilt, haben die Bauhof-Mitarbeiter festgestellt, dass es massive Schäden im Untergrund gibt. „Es ist ein technischer Defekt, der sich leider nicht mehr auf die Schnelle beheben lässt“, so Mahler. Anders als bei dem Ausfall der Ampel an der Monheimer Straße war also kein Unfall oder Zusammenstoß mit einem Ampelmast die Ursache.

Bis kommenden Mittwoch, 5. März, wird die Kreuzung wohl ohne Ampel laufen müssen. „Gott sei Dank sind jetzt Schulferien, da verläuft es noch glimpflich“, sagt Mahler. Ein Bautrupp wird dann mit Tiefbauarbeiten beginnen - allerdings ist nur der Gehweg gesperrt. Der Autoverkehr kann nach wie vor passieren. „Am Donnerstag soll die Ampel wieder funktionieren“, sagt Mahler.