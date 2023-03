Amphibienbestand im Auwald erfreulich gut

Der Förderverein Auenzentrum Neuburg stellt eine herausragende Masterarbeit zum Amphibienbestand in den Donauauen vor. Darin ist durchaus Positives zu lesen. Saisoneröffnung auf Schloss Grünau ist am 31. März.

Im Rahmen der Mitgliederversammlung des Fördervereins Auenzentrum Neuburg wurde eine herausragende Masterarbeit zum Amphibienbestand in den Donauauen bei Neuburg von Veronika Uhlmann vorgestellt und durch den Verein ausgezeichnet. Die Absolventin des Masterstudiengangs "Geographie: Umweltprozesse und Naturgefahren" der KU Eichstätt-Ingolstadt hat erstmalig systematisch und umfassend das Amphibienvorkommen in unterschiedlich angebundenen Auengewässern im Gebiet der dynamisierten Donauauen zwischen der Staustufe Bergheim und Ingolstadt untersucht. Dotiert ist der Preis mit 500 Euro.

Begleitet vom Aueninstitut Neuburg der KU ist die Donau zwischen Neuburg und Ingolstadt wieder mit dem angrenzenden Auwald verbunden worden. Ab 2005 wurde dafür ein acht Kilometer langes natürliches Umgehungsgewässer angelegt – der Ottheinrichbach. Über neue Ausleitungsstellen im Uferdamm der Donau finden zusätzlich sogenannte ökologische Flutungen statt, die den Wald wieder zum naturähnlichen Auwald machen sollen. So entstand auch ein neuer Lebensraum für Tier- und Pflanzenarten.

Wie sich speziell der Bestand der Amphibien im Zuge dieser Renaturierung entwickelt hat, untersuchte Veronika Ullmann für ihre Masterarbeit. Dies ist auch deshalb relevant, weil die bessere Durchgängigkeit des Gebietes für Fische damit gleichzeitig bessere Bedingungen für natürliche Fressfeinde der Amphibien bzw. ihres Laichs und ihrer Larven bedeutet. Das kann bei besonders sensiblen Arten wie dem Kammmolch zu einem starken Bestandsrückgang führen.

Veronika Uhlmann entdeckte im Auwald auch besonders seltene Arten wie Kammmolch, Laubfrosch und Knoblauchkröte

Uhlmann konnte durch ihre Untersuchung jedoch Entwarnung geben. Im Gegenteil: Mit dem Kammmolch, Laubfrosch und Knoblauchkröte fanden sich im Untersuchungsgebiet besonderes seltene Arten. Die höchste Artenvielfalt wurde in kleinen Stillgewässern festgestellt. Diese Gewässer nutzen Springfrösche, Grasfrösche, Erdkröten und Teichmolche zur Reproduktion. Besonders wichtig für die stark gefährdeten Arten Kammmolch und Laubfrosch waren die gut besonnten, fischfreien sowie relativ flachen und strukturreichen Tümpel. Die Knoblauchkröte bevorzugt tiefere Stillgewässer und konnte in einer an den Ottheinrichbach angebundenen Flutrinne zwischen dichter Ufervegetation nachgewiesen werden.

Die Empfehlung aus der Masterarbeit von Veronika Ullmann lautet: "Die Anbindung von Stillgewässern bei Auendynamisierungen sollte umsichtig erfolgen und Ersatzgewässer als Ausweichmöglichkeiten für Amphibien sollten in der Planung von Auenrenaturierungen berücksichtigt werden."

Das Aueninformationszentrum im ehemaligen Jagdschloss Grünau hat sich über die Jahre zu einem Besuchermagneten in der Region entwickelt. Nach Corona steigen die Zahlen wieder langsam an. Nach um die 5000 im Jahr 2020 und fast 7000 im Jahr 2021 waren es 2022 bereits wieder über 10.000 Besucherinnen und Besucher, die die Ausstellung im Auenzentrum besuchten. Zudem gab es wieder mehr als 30 Führungen mit über 600 Beteiligten. Das sei unter anderem auch auf Mitarbeiter Karlheinz Schaile zurückzuführen, der sich im Umweltbildungsbereich sehr stark einbringt.

Aueninformationszentrum in Schloss Grünau in Neuburg eröffnet Saison am 31. März

In der Mitgliederversammlung wurde auch beschlossen die Saison 2023 des Aueninformationszentrums in Schloss Grünau am 31. März zu eröffnen. Gleichzeitig soll mit einer Ausstellung zum Thema "Flüsse und Seen in Bayern – schützen und nutzen" des Landesamtes für Umwelt Besucher sensibilisiert werden, auf ein wichtiges Thema, das durch den voranschreitenden Klimawandel zusätzlich Relevanz gewinnt. (AZ)