Neuburg

19:55 Uhr

Amt schließt Teststelle im Südpark: Missstände bei bayernweitem Anbieter

Plus Das Gesundheitsamt macht die Corona-Teststelle im Neuburger Südpark wegen gravierenden Mängeln dicht. Was steckt hinter dem Anbieter, der Standorte in ganz Bayern betreibt?

Von Andreas Zidar

Im Internet kann man noch einen Termin buchen. „Wir testen Sie sicher und zuverlässig nach den neuen Hygienestandards“, heißt es auf der Website. Doch vor Ort getestet wird am Container im Neuburger Südpark nicht mehr. Das Gesundheitsamt Neuburg-Schrobenhausen hat Corona-Teststellen in der Region kontrolliert und in dieser Woche eine Anlaufstelle wegen Mängeln geschlossen. Aus Datenschutzgründen darf die Behörde nicht mitteilen, um welche Station es geht. Nach Recherchen unserer Redaktion handelt es sich um die Teststelle vor dem Baumarkt. Und tatsächlich: Vor Ort hängt ein Blatt Papier am Fenster des Containers, mit der Aufschrift: „Vorübergehend geschlossen.“ Wie kam es zu dieser Entscheidung, und wie geht es nun weiter?

