16-jähriger nach Streit auf Intensivstation: Drei Männer vor Gericht

Plus Bei einer Party im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen eskaliert ein Streit derart, dass ein junger Mann auf der Intensivstation landet. Drei Manner müssen sich vor Gericht verantworten.

Eine eigentlich harmlose Feier, Alkohol ist im Spiel, und am Ende muss ein 16-Jähriger aus Ingolstadt für drei Tage auf die Intensivstation. Vor dem Neuburger Amtsgericht müssen sich drei Heranwachsende verantworten, die den Jugendlichen so lange getreten und geschlagen haben, bis dieser das Bewusstsein verlor und ins Krankenhaus gebracht werden musste. Die Verhandlung zeigt schnell, dass der Geschädigte neben den körperlichen Verletzungen vor allem mit einer starken psychischen Verletzung zu kämpfen hat.