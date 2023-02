Prozess in Neuburg

Nach Belästigung und Körperverletzung: Junger Rowdy kriegt noch die Kurve

Plus Ein 20-Jähriger hat am Barthelmarkt eine Jugendliche begrapscht und einen Mann verprügelt. Vor dem Neuburger Amtsgericht gibt er sich verändert und einsichtig.

Von Tabea Huser

Der 20-Jährige habe Glück, dass sein Verfahren so lange gedauert habe, stellt eine Anwältin in ihrem Plädoyer am Neuburger Amtsgericht fest. "Selten hat jemand die Zeit aber auch so gut genutzt", fügt sie hinzu. Ein junger Mann stand am Dienstag unter anderem wegen sexueller Belästigung und gefährlicher Körperverletzung vor Gericht. Am Barthelmarkt in Manching im August 2021 trank der heute 20-Jährige viel Alkohol, begrapschte ein Mädchen von hinten und verprügelte mit seiner Freundesgruppe einen Mann. Der Mann stürzte damals zu Boden, die Heranwachsenden traten weiter auf ihn ein. In einer alten Akte der Staatsanwaltschaft ist notiert: "Halte den Angeklagten für gefährlich." Zu der Zeit der Taten vom Barthelmarkt im Sommer 2021 war der damals Jugendliche wegen eines Raubs in Karlskron auf Bewährung.

