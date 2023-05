Amtsgericht: Neuburger besitzt wohl zehntausende Kinder- und Jugendpornos

Plus Ein 60-jähriger Neuburger steht erneut vor Gericht, weil er kinderpornografische Daten besessen haben soll. Im Raum stehen zwischenzeitlich knapp 300.000 Dateien.

Verurteilt ist ein 60-Jähriger bereits, weil er kinder- und jugendpornografische Dateien besaß, nun sitzt er erneut auf der Anklagebank des Neuburger Amtsgerichts. Nach der Verurteilung 2019 soll er 2020 wieder tausende Fotos und Videos auf USB-Sticks geladen haben. Außerdem wurden hunderte DVDs und CDs mit entsprechenden Filmen sichergestellt. Weil sich in der Verhandlung neue Vorwürfe aufgetan haben, wurde die Anklage zum Schluss sogar ausgeweitet.

Die Geschichte des Neuburgers mit dem Amtsgericht zieht sich schon über mehrere Jahre hin. Zum ersten Mal war er 2019 angeklagt worden, damals waren bei ihm über 200.000 Dateien mit Videos und Fotos gefunden worden, die eindeutig kinder- und jugendpornografische Inhalte zeigen. Darunter auch Material, bei denen Säuglinge und Kleinkinder sexuell missbraucht worden waren. Bei der damaligen Verhandlung verhängte Richter Christian Veh eine 22-monatige Bewährungsstrafe.