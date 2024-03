Neuburg

vor 17 Min.

An den Mauerner Höhlen vor über 60 Jahren hat bei den Schlegls gefunkt

Plus Sie kämpften für ihre Liebe, gegen den Willen der Väter. Nun sind Elisabeth und Ottmar Schlegl aus Neuburg sind volle 60 Jahre miteinander verheiratet

Von Manfred Dittenhofer

60 Jahre! Wie schnell doch die Zeit vergeht. Darüber wundern sich auch Elisabeth und Ottmar Schlegl. Vor sechs Jahrzehnten gaben sich die beiden das Ja-Wort. Und zwar gegen diverse Widerstände. Wäre es nach ihren Vätern gegangen, diese Hochzeit hätte womöglich gar nicht stattgefunden. Nach 60 Jahren sagen sie, sofort wieder!

Bäcker in Neuburg: Elisabeth und Ottmar Schlegl sind seit 60 Jahren verheiratet

Heute blicken Elisabeth und Ottmar Schlegl lächelnd auf die Phase ihres Kennenlernens zurück. Er hatte als junger Bäcker die Lebensmittel zu der Sonnwendfeier an den Mauerner Höhlen gebracht. Sie war als Brauereitochter für die Bierlieferung zuständig gewesen. Und da Elisabeth damals auf der Feier so gut wie niemanden gekannt hatte und ihr Ottmar, der als einziger am Grill arbeitete, während alle anderen ausgelassen feierten, ein bisschen leidgetan hatte, ergab sich ein Gespräch, als sie ihm Salz und Pfeffer für sein eigenes Steak brachte. Dabei funkte es sogleich zwischen den beiden.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen