An Neuburger Schule treffen zwei Generationen aufeinander

In der Neuburger Wirtschaftsschule lädt eine Klasse Seniorenzum Kaffeetrinken ein. Die Erwartungen sind unterschiedlich.

Hören die uns überhaupt? Können die uns sehen? Und wie verstehen die uns? Dies waren drei zentrale Fragen, die sich den Buben und Mädchen der 7b der Neuburger Wirtschaftsschule gestellte haben, bevor sie ihre Gäste im Klassenzimmer begrüßen durften. Denn mehrere Jahrzehnte trennten diese Gäste von den Schülern. Erwartet wurden 18 Senioren aus der Pfarrgemeinde St. Peter, die zum Kaffeetrinken in die Schule kamen.

Die Idee zu dem generationenübergreifenden Treffen war von den Schülern selbst gekommen. Im Rahmen eines Sozialen Kompetenztrainings, das für die Klasse 7b in diesem Jahr von Sepp Egerer geleitet wird, habe man sich überlegt, den älteren Neuburgern zeigen zu wollen, wie Schule heute funktioniert und was ein digitales Klassenzimmer heutzutage ist.

Nachdem die Senioren zugesagt hatten, gingen die Schüler der 25-Kopf-starken Klasse mit Feuereifer an die Vorbereitungen. Damit die Senioren einen möglichst schönen Aufenthalt haben und rundum betreut würden, bildeten die Siebtklässler Teams: Ein Animationsteam, ein Kellnerteam, ein Kuchen-back-Team und ein Spielteam, das Mensch-ärgere-Dich-Nicht oder Bingo im Gepäck hatte.

Wirtschaftsschüler laden Senioren ins Klassenzimmer ein

Die anfänglichen Berührungsängste waren schnell verflogen, als die Senioren in der Schule angekommen waren. Vier Schüler hatten sich zu einem Begrüßungsteam zusammengefunden und begleiteten die Gäste an ihre Tische, wo bereits die Kellner warteten, um Kuchen an den Tisch bringen zu können. Es entstanden entspannte Unterhaltungen und auch die ein oder andere Spielpartie versüßte den Nachmittag.

Sepp Egerer spricht von einer rundum gelungenen Veranstaltung. Die Gäste hätten sich wohlgefühlt und die Schüler einiges an diesem Tag gelernt. Nicht nur, wie man einen eigenen Kuchen backt, sondern vor allem, wie man Menschen begegnet, die sich in einer ganz anderen Lebenssituation befinden.