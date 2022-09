Andacht im Auwald: Für die Schöpfung und gegen die Brücke

Plus Das „Aktionsbündnis“ lud zu einer Andacht in den Auwald. Pfarrer Jens Hauschild rief zum Schutz der Natur auf.

Die Gruppe „Aktionsbündnis ‘Auwald statt Asphalt’“ macht weiter Front gegen die geplante Ostumfahrung für Neuburg. Sie hat nach eigenen Angaben bereits 2200 Unterschriften für eine Petition gegen den Bau einer Donaubrücke gesammelt. Am Sonntagnachmittag kamen rund 50 Teilnehmer zu einer Andacht am südlichen Donauufer hinter dem Klärwerk.