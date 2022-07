Anerkennung für die „stillen Helden“: BRK-Mitglieder ausgezeichnet

Landrat Peter von der Grün zeichnet Mitglieder des BRK-Kreisverbands Neuburg-Schrobenhausen sowie des THW für deren unermüdliches, ehrenamtliches Engagement aus.

Glücksbringer, Lebensretter und Schutzengel: Sie helfen bei Unfällen und im Katastrophenfall, engagieren sich für die älteren Mitbürger oder die jüngsten Landkreisbewohner, sammeln Blutspenden oder organisieren seit Jahrzehnten Veranstaltungen. Sie helfen aus Liebe zum Menschenund überall dort, wo ihre Hilfe gebraucht wird. Für ihr langjähriges und besonderes Engagement beim BRK-Kreisverband Neuburg-Schrobenhausen Bayerischen Roten Kreuz (BRK) bekamen elf Mitglieder von Landrat Peter von der Grün das Ehrenzeichen verliehen.

Die Auszeichnung wird regelmäßig durch Bayerns Innenminister Joachim Herrmann vergeben. Landrat von der Grün überreicht Orden und Urkunden im feierlichen Rahmen im Landratsamt in Neuburg. Darüber hinaus wurde Ralf Baumeister vom THW für seine langjährige Mitgliedschaft und sein außerordentliches Engagement geehrt.

„Es ist mir eine große Freude“, erklärte der Kreischef. „Ich darf heute an insgesamt zwölf verdiente Mitglieder des BRK-Kreisverbands, darunter auch die Wasserwacht Neuburg, sowie des THW im Namen des bayerischen Innenministers Ehrenzeichen aushändigen.“ Der Kreisverband als eine der zentralen Säulen im dicht geknüpften sozialen Netz des Landkreises stehe dem Landratsamt ebenso als wichtiger und verlässlicher Partner im Bereich Katastrophenschutz zur Seite. Deshalb gebühre dem gesamten BRK-Kreisverband für sein großes Engagement und soziales Wirken großer Dank – sowohl für die haupt- als auch für die ehrenamtlich Aktiven: „Sie sind die stillen Helden, ohne die es nicht geht“, fasste der Landrat zusammen. „Ihr Einsatz für das Gemeinwohl ist unbezahlbar, und dafür danke ich Ihnen persönlich von ganzem Herzen.“

Martin Sander ist seit 25 Jahre Mitglied des BRK. Neben vielen Ehrungen und Auszeichnungen führte Matthias Brendel als Vorsitzender der Neuburger Wasserwacht aus: „Martin ist nicht mehr und nicht weniger als eine tragende Säule der Wasserwacht und Ansprechpartner für alle, die Rat oder Hilfe suchen.“

In vielen Bereichen der Ortsgruppe bringt sich Sabine Erdle seit 25 Jahren mit großem Engagement ein, etwa beim Rettungstauchen, dem Schwimmtraining, dem Wachdienst und als Gruppenleiterin in der Jugendarbeit. Zur Ehrung von Alexander Hatz für 25 Jahre Mitgliedschaft hob Laudator Joachim Gschrey einige Stationen seines Engagements hervor. So sei er eine große Bereicherung in der Ausbildung, als Bereitschaftsarzt, als Ärztlicher Leiter Rettungsdienst und Leitender Notarzt in der Region und jetzt beim Zweckverband Rettungsdienst- und Feuerwehrwesen sowie bei den Mobilen Rettern. Für 25 Jahre Mitgliedschaft im THW erhielt Ralf Bob Baumeister ebenfalls das Ehrenzeichen am Bande. Laudator Frank Pfeffer brachte es auf den Punkt: „Bob ist eine tragende Säule bei uns im Ortsverband, sein Wissen mit den Booten und der Fähre ist schier unerschöpflich. Er bringt dieses Wissen und seine Erfahrungen in die tägliche THW Aufgaben ein, seine Meinung wird hoch angesehen.“

Elke Heyne, Erna Frankenberger, Hildegard Oswald und Inge Hirzenhammer wurde das BRK´- Ehrenzeichen erster Klasse für 40 Jahre Mitgliedschaft beim Roten Kreuz verlieren. Sie engagierten sich im Kreisauskunftsbüro, dessen Gründungsmitglieder sie 1981 waren. Das Neuburger Büro gehört dem DRK-Suchdienst an, der bei Großschadensereignissen, Großveranstaltungen, im Konfliktfall für Kriegsgefangene und für die eigene Bevölkerung zum Einsatz kommt. Für seine 40 Jahre beim BRK-Kreisverband erhielt Werner Helmrich das Ehrenzeichen für Verdienste um das Bayerische Rote Kreuz in Gold. Die vielfältigen Tätigkeitsfelder skizzierte Laudator Günter Reil als Kreisbereitschaftsleiter und fügte hinzu: „Das ist auch eine Verbeugung von einem Mann im Ehrenamt, für den es auch nach der Pensionierung noch jede Menge zu tun gibt.“

Das große Ehrenzeichen des BRK für 50 Jahre Mitgliedschaft erhielten Andreas Kopernik, der der Neuburger Wasserwacht seit 1970 angehört. Hier hatte er sich insbesondere für den Naturschutz, als Motorbootführer, als Rettungsschwimmer und als Rettungstaucher engagiert.

Theresia Heckl ist seit 1970 Mitglied in der Bereitschaft Karlshuld – davon ab 1985 für 36 Jahre als stellvertretende Bereitschaftsleiterin. Seit 2021 ist sie als Beauftragte für die Wohlfahrts- und Sozialarbeit der Bereitschaft Karlshuld aktiv und organisiert weiterhin die Blutspendetermine in Karlshuld. Joachim Gschrey als Bereitschaftsleiter von Weichering fasste den unermüdlichen Einsatz von Rainer Borrmann zusammen: „Du bist im September 1970 in das BRK eingetreten, seitdem aktives Mitglied und seit 1984 Teil der Bereitschaft Weichering. Bei dir fallen mir drei Begriffe ein: Konsequenz, Engagement und ,Unruhestand‘.“