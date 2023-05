Angebot in Neuburg: Kostenfreie Kinderbetreuung in der Färberstraße

Neuburg

Am kommenden Samstag bietet das Neuburger Traumtheater eine kostenlose Kinderbetreuung in der Färberstraße an.

In der Neuburger Färberstraße laufen die Baumaßnahmen. Am kommenden Samstag bietet das Traumtheater eine kostenlose Kinderbetreuung an, und auch eine Band tritt auf.

Der Umbau der innerstädtischen Färberstraße hat begonnen und wie angekündigt steuert der Neuburger Stadtmarketingverein zur Bauphase ein Begleitprogramm bei. Bereits am kommenden Samstag, 6. Mai, bietet das Neuburger Traumtheater eine kostenlose Kinderbetreuung an. Zwischen 10 und 16 Uhr dürfen sich Kids ab fünf Jahren in der Färberstraße im Bereich vor dem Spielwarengeschäft Habermeyer wohlfühlen, schreibt die Stadt in einer Mitteilung. Das erfahrene Team des Traumtheaters hat sich als Thema für die kindgerechte Bastelrunde die „Zukunftswerkstatt Stadt“ ausgedacht. Der Phantasie sind, passend zum Umbau der innerstädtischen Einkaufsstraßen, keine Grenzen gesetzt. Eine Anmeldung zum kostenfreien Angebot ist nicht erforderlich und natürlich kann während der gesamten Betreuungszeit flexibel teilgenommen werden. Darüber hinaus sorgt in der Zeit von 10 Uhr bis 11.30 Uhr die Band Cloud7 für musikalische Unterhaltung in der Färberstraße. Neuburg: Kostenlose Kinderbetreuung in der Färberstraße Bis Mitte Oktober erfährt die Färberstraße als eine der zentralen Neuburger Einkaufsstraßen eine umfassende bauliche Aufwertung. Eine Befahrung ist während der Bauzeit zwar nicht möglich, jedoch wird eine fußläufige Erreichbarkeit aller Gewerbebetriebe durchgehend sichergestellt. Ein Besuch der Färberstraße lohnt sich zur Bauzeit gleich doppelt, heißt es vonseiten der Stadt. Zum einen locken besondere Angebote der Geschäftsinhaber und darüber hinaus gibt es regelmäßig Aktionen wie Straßenmusiker und -künstler, kostenfreie Kinderbetreuung, Gewinnspiele sowie eine ganze Reihe von Überraschungen. Eine Übersicht zu allen Angeboten, Aktionen und zur Baumaßnahme an sich gibt es unter www.neuburg-donau.de/faerberstrasse. (AZ) Lesen Sie dazu auch Neuburg Sanierung hat begonnen: Färberstraße ist bis Oktober für Autos gesperrt

