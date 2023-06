Angebot zur Baustelle: In der Neuburger Färberstraße werden Kinder betreut

In der Neuburger Färberstraße laufen die Umbauarbeiten. Am kommenden Samstag locken die Verantwortlichen Kundinnen und Kunden mit einer kostenlosen Kinderbetreuung.

Der Umbau der innerstädtischen Färberstraße läuft. Um auch während der Bauphase attraktiv für Kundinnen und Kunden zu sein, steuert der Neuburger Stadtmarketingverein ein Begleitprogramm bei. So bietet das Neuburger Traumtheater am kommenden Samstag, 17. Juni, erneut eine kostenlose Kinderbetreuung an. Laut Mitteilung der Stadt werden Kinder ab fünf Jahren zwischen 10 und 14 Uhr in der Färberstraße im Bereich vor dem Spielwarengeschäft Habermeyer betreut.

Das erfahrene Team des Traumtheaters möchte mit den kleinen Gästen diesmal Einkaufstaschen bemalen. Darüber hinaus stellt Spielwaren Habermeyer Spiele zum Ausprobieren bereit und obendrein steht auch der Schmetterling-Selfiespot zur Verfügung.

Neuburg: Kinderbetreuung in der Färberstraße am Samstag, 17. Juni

Eine Anmeldung zum kostenfreien Angebot ist nicht erforderlich und natürlich kann während der gesamten Betreuungszeit flexibel teilgenommen werden, schreibt die Stadt. Passend zum tollen Sommerwetter ist ab 10 Uhr auch der Cantonati-Eiswagen vor Ort. Die ersten 200 Kugeln werden an Kinder gratis ausgegeben (eine Kugel pro Kind).

Bis Mitte Oktober erfährt die Färberstraße als eine der zentralen Neuburger Einkaufsstraßen eine umfassende bauliche Aufwertung. Eine Befahrung ist während der Bauzeit zwar nicht möglich, jedoch wird eine fußläufige Erreichbarkeit aller Gewerbebetriebe durchgehend sichergestellt. Laut Mitteilung lohnt sich zur Bauzeit ein Besuch der Färberstraße. Zum einen locken besondere Angebote der Geschäftsinhaber und darüber hinaus gibt es regelmäßig Aktionen wie Straßenmusiker und –künstler, kostenfreie Kinderbetreuung und Gewinnspiele. (AZ)

Mehr Informationen unter www.neuburg-donau.de/faerberstrasse.

