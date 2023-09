Angespannte Betreuungssituation: Neuburg plant neue Krippengruppen

Die Betreuungssituation in Neuburg ist angespannt, die Wartelisten sind lang. Jetzt möchte die Stadt Räume anmieten, um zwei neue Krippengruppen zu eröffnen.

Die Stadt Neuburg bietet aktuell zu wenig Krippenplätze. Das führt zu einer angespannten Betreuungssituation und langen Wartelisten. Im Krippenbereich stehen etwa 211 verfügbare Plätze einer festgelegten Bedarfsanzahl von 328 Plätzen gegenüber, heißt es vonseiten der Stadtverwaltung. Zwar entsteht am Donauwörther Berg eine neue Kita. Weil parallel dazu die provisorische Krippe "Forscherkiste" im Schwalbanger schließen muss, wird die Zahl der verfügbaren Krippenplätze in der Stadt vorerst stagnieren. Gleichzeitig bleiben die Geburtenzahlen hoch und es werden Neubaugebiete ausgewiesen, also braucht es dringend neue Betreuungseinrichtungen.

Zwei neue Krippengruppen im Neuburger Schwalbanger

Eine Möglichkeit soll sich im Schwalbanger auftun. Dort, im Längenmühlweg, möchte die Stadt zuletzt ungenutzte Räumlichkeiten anmieten, um zwei Krippengruppen mit insgesamt 24 Plätzen einzurichten. Doch bis dort Kinder betreut werden können, dauert es. Aktuell bestehe noch kein Vertrag mit einem Träger, berichtet Kindergartenreferent Matthias Enghuber (CSU) auf Anfrage unserer Redaktion. Er rechnet damit, dass die neue Einrichtung ihren Betrieb zum Start des Kindergartenjahres im September 2024 aufnehmen kann.

