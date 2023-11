Neuburg

vor 18 Min.

Angespannte Finanzlage: Hat Neuburg noch Geld für das Hofgartenfest?

Plus Nach sechs Jahren Pause soll 2024 das Hofgartenfest zurückkehren. Doch die Finanzlage in Neuburg ist angespannt. Noch ist unklar, ob die Stadt das Event bezahlen kann.

Von Andreas Zidar

Das Geld wird knapp in Neuburg. Immer konkreter zeigt sich, wie sich der drohende finanzielle Engpass im Haushalt für das kommende Jahr in der Praxis auswirken könnte. Zuletzt diskutierte der Kulturausschuss über Kürzungen der Zuschüsse, im jüngsten Partnerschaftsausschuss ging es darum, ob sich die Stadt die Förderung für das Sèter Weinfest noch leisten kann. Und auch das Hofgartenfest steht auf der Kippe. Im Finanzausschuss am Dienstag ging es nicht nur um die Perspektiven für diese Veranstaltung, sondern allgemein um die schwierige finanzielle Lage Neuburgs.

Der städtische Pressesprecher Bernhard Mahler stellte im Gremium die Planungen für das Hofgartenfest 2024 vor, das vom 7. bis 9. Juni über die Bühne gehen soll. Das Event in der Parkanlage unterhalb des Neuburger Schlosses, das 2012 Premiere feierte und bislang viermal stattfand, habe von Anfang an viel Zuspruch erfahren, so Organisator Mahler. 2020 und 2022 fiel die Veranstaltung aufgrund der Corona-Pandemie aus. Nach sechs Jahren Pause soll das Hofgartenfest, das auch für örtliche Gastronomen und Kulturschaffende wichtig sei, wieder zurückkehren.

