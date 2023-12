Neuburg

06:30 Uhr

Angst vorm bösen Wolf? Der unbeliebte Nachbar nähert sich Neuburg

Plus Im Märchen spielt er immer die Rolle des Bösen – und nun streift der Wolf auch durch die Region um Neuburg. Was bedeutet das für Spaziergänger?

Von Manfred Dittenhofer Artikel anhören Shape

Für die einen ist er das Synonym für Lebensgefahr, für die anderen gehört er zum Ökosystem. Der Wolf spaltet die Gesellschaft und führt zu der einen oder anderen Diskussion über Sinn und Unsinn der Gesetze und Verordnungen aus Berlin. Jeder Hinweis auf den Wolf sorgt für Aufregung. So zum Beispiel der Fund von Resten eines Rehkadavers bei Erlbach, einem Ortsteil von Rennertshofen. Dann das Gerücht aus Mauern, das auf dem Weihnachtsmarkt seine Runde machte. Bei den Mauerner Höhlen sei eine Wölfin mit ihren Jungen gesichtet worden. Dieses Gerücht gab die Gemeinde an das Landratsamt weiter. Die Naturschutzbehörde stellte daraufhin drei Wildkameras im Bereich der Höhleneingänge auf.

Aber so viel vorneweg: Die Untere Naturschutzbehörde hat drei Wildkameras an den Mauerner Höhlen installiert. Zwei von ihnen wurden noch vor Weihnachten ausgewertet. Das Ergebnis: Marder und Hauskatzen, aber kein Wolf zu sehen. Allerdings konnte die dritte Kamera nicht ausgewertet werden. Sie war verschwunden. Wer nun den Wolf in Verdacht hat, sei beruhigt. Der klaut laut Experten keine Kameras. Wer immer sie mitgenommen hat, sollte... aber das ist eine andere Geschichte. Zurück zum Wolf. Er ist nicht nur in unserer Region angekommen. Wandernde Wölfe hat es schon immer gegeben. Da ist sich Gerhard Grande ziemlich sicher.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen