Anmeldung fürs Neuburg Donauschwimmen ab sofort möglich

Ab sofort kann sich jedermann für das Winterdonauschwimmen in Neuburg anmelden. Es geht jetzt auch schon um die Tickets für den Donauschwimmerball.

Für viele ist das Datum bereits rot im Kalender markiert: Am 27. Januar 2024 findet wieder das Winter-Donauschwimmen in Neuburg statt. Es ist das 51. Mal, dass die Wasserwacht Neuburg dieses Großevent ausrichtet. Erstmals seit 2020 findet auch wieder der Donauschwimmerball in der Ostend-Turnalle statt. Die Anmeldung ist ab sofort möglich.

Über die Internetseite der Wasserwacht Neuburg kann das notwendige Formular ausgedruckt werden. Zeitgleich läuft auch die Reservierung für die Karten für den beliebten Donauschimmer. Die Teilnahme am Donauschwimmen selbst kostet 17 Euro, der Besuch des Balls pro Person 19 Euro.

Wie bereits seit vielen Jahren ist die Zahl der Ballbesucher auf 1400 Personen begrenzt. Maßgeblich der Eingang der Überweisung auf das Konto der Wasserwacht. (AZ)

