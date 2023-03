Anna Grillmeier aus Neuburg widmet neuen Song "Bei mir" starken Frauen

Plus Die Musikerin Anna Grillmeier bringt einen neuen Song heraus. Es ist das erste Lied, das von ihrer nächsten EP veröffentlicht wird. Im Zentrum stehen starke Frauen.

Anna Grillmeier ist allein. Nein, nicht wirklich allein. Aber allein in ihrem neuen Song, den die Sängerin aus Neuburg jetzt neu veröffentlicht. Das Lied heißt "Bei mir" und der Name ist Programm. Denn thematisiert wird zwar das Alleinsein, der Text lässt vermuten, das lyrische Ich steht kurz nach einer Trennung. Doch kein Gefühl von Einsamkeit. Denn die verlassene Frau bleibt nicht schwach zurück. Ganz im Gegenteil. Im Alleinsein findet sie die Stärke in sich selbst. Und genau diese Botschaft ist Grillmeier wichtig, zu zeigen, wie stark eine Frau ohne Mann sein kann.

"Ich bleib weg von dir, ich bin gern bei mir", singt Grillmeier mit ihrer weichen, leicht rauchigen Stimme. Ihr neuestes Lied ist ruhig und harmonisch. Das Gegenteil an Gefühlen, dass man nach einer Trennung erwarten könnte. "Du machtest mich verliebt in dich ... du bist nicht mein Zuhause", sagt der Liedtext. Man stellt sich eine Frau vor, die ruhig da sitzt, mit sich im Reinen, denn sie hat eine für sich wichtige Botschaft gelernt: Sie braucht keinen Mann, um komplett zu sein. Mit sich alleine ist sie im Reinen.

Erinnert man sich an Grillmeiers letzten Song "Laut sein", hat man eine ernste, düstere Stimmung im Kopf. Jetzt folgt dieser selbstbewusste, starke Song. Ob die beiden Lieder aufeinander aufbauen? Die Lieder hätten gar nichts miteinander zu tun, sagt Grillmeier, vielmehr gehe es in "Bei mir" um ihre allgemeine Lebenseinstellung. "Wenn ich bei mir bleibe, bei mir bin, mich in meiner Mitte, in meinem Zentrum befinde, dann geht es mir gut. Dann kann mich auch nichts so schnell aus der Ruhe bringen. Dann vertraue ich meinem Bauchgefühl und mir."

Grillmeier ist nicht die einzige Frau, die aktuell in ihrer Musik das Bild einer emanzipierten, unabhängigen Frau zeichnet. Auch in den internationalen Charts finden sich solche Lieder vermehrt, jüngst rechnete beispielsweise Weltstar Miley Cyrus mit ihrem Ex-Freund ab. Reiner Zufall oder ein Trend, der sich gerade entwickelt? Grillmeier glaubt, dass gerade einiges im Wandel ist: "Früher war ganz klar: Die Frau muss einen wohlhabenden Mann finden, um Sicherheit zu haben. Und warum war das wichtig? Weil Frauen bis 1958 gar nicht aus eigener Entscheidung heraus arbeiten gehen durften! Und selbst ab da bis 1977 war dies nur möglich, wenn die Arbeit mit den „Pflichten in Ehe und Partnerschaft“ vereinbar war. Dieses Bild ist einfach unfassbar veraltet."

Bereits vor mehreren Jahren haben sich zum Glück starke Frauen für ihre Rechte eingesetzt und sich unabhängig von ihren Männern gemacht. Grillmeier erzählt an dieser Stelle von einer großen Künstlerin, die ihr sehr imponierte. Die weltberühmte Sängerin Cher soll einst ihrer Mutter, die sich für sie einen reichen Ehemann gewünscht hatte, entgegnet haben: "Mom, I am a rich man" (Mutter, ich bin selbst der reiche Mann).

Und genau diese Botschaft steckt auch in Grillmeiers Lied "Bei mir", wie sie selbst sagt: "Eine Frau muss keinen wohlhabenden Mann finden, um Sicherheit zu haben. Eine Frau kann sich all diese Sicherheit selbst geben." Die Idee zu dem Song hatte sie bereits 2018 und damals schon angefangen, ihn zu schreiben. Die letzte Phase, zu der dann die Aufnahmen, das Abmischen, die Fotoaufnahmen und die weiteren Finalisierungen gehörten, dauerte rund sechs Monate.

Entstanden ist dabei allerdings nicht nur "Bei mir". Drei weitere Songs werden in den nächsten Monaten erscheinen und ergeben schlussendlich die neue EP "Raum", die mit dem letzten, gleichnamigen Titel am 26. Mai veröffentlicht sein wird. Davor erscheinen am 14. April "Schöner Mensch" und am 5. Mai "Kleber".

Doch nicht nur mit ihren neuen Songs, die sie alle selbst geschrieben hat, zeigt Grillmeier, dass auch sie selbst zu den starken Frauen gehört, die ihr Leben selbstbestimmt gestalten. Im vergangenen Jahr traf sie eine Entscheidung, "innerhalb von zwei Stunden", wie sie verrät. Die CD möchte sie unter ihrem eigenen Label herausbringen. So wird ihr eigenes Label mit dem Namen "teaspoon records" geboren.

Info: Die Single "Bei mir" erscheint am Freitag, 24. März, und ist auf allen gängigen Streaming-Plattformen wie Spotify oder Deezer verfügbar. Weitere Informationen und die Links zu den Downloads finden sich auch auf der Website von Anna Grillmeier unter www.annagrillmeier.de im Internet. Wenn alle Songs veröffentlicht sind, wird das kleine Album auch als CD zu kaufen sein.