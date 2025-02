Bundeswehr ist schuld: Wawrzyneks aus Neuburg feiern Diamantene Hochzeit

Sein Nachname kommt aus dem Ruhrpott. Geboren und aufgewachsen ist Reinhold Wawrzynek allerdings in Stuttgart. Während seiner Militärzeit in Donauwörth hat er Annemarie kennengelernt. 61 Jahre ist das nun her, dass sie ihm auffiel – und er ihr. Beide konnten gut Rock-n-Roll und Boogie-Woogie tanzen. Und so kam eines zum anderen. Beide ließen sich nicht nur beim Tanzen nicht mehr los. Aus dem gemeinsamen Hobby wurde ganz schnell ein gemeinsames Leben. Bereits ein Jahr später, im Februar 1965, gaben sich die beiden das Ja-Wort.

Dass Reinhold Wawrzynek Annemarie traf, daran trägt die Bundeswehr Schuld. Der gelernte Metzger und Koch wurde zur Wehrpflicht nach Donauwörth eingezogen. Schnell war klar, dass seine Expertise in der Truppenküche benötigt wurde. Reinhold Wawrzynek wurde bald schon Berufssoldat und 1970 nach Neuburg versetzt. Seither wohnen die Wawrzyneks in der Ottheinrichstadt. Am Ende seiner Militärzeit, nach 15 Jahren als Spieß einer Panzerjäger- und Panzergrenadierkompanie, gehörte er zu den letzten Soldaten, die die Tilly-Kaserne abschlossen.

Neuburg: Annemarie und Reinhold Wawrzynek seit 60 Jahren verheiratet

Die beiden Neuburger haben auch nach 60 Jahren noch jede Menge Spaß miteinander. Das zeigt sich auch im Gespräch. Sie spricht lachend von Höhen und Tiefen, er erklärt, dass, solange er das macht, was seine Frau will, es allen beiden gut geht. Darauf Annemarie: „Das dürfen Sie aber nicht schreiben.“ Nun ja, jetzt ist es doch passiert. Die beiden sind ein Herz und eine Seele. Obwohl der ehemalige Spieß von seiner Frau als Kompaniechefin spricht. Wohl wissend, dass der heimliche Chef in einer Kompanie ja doch immer der Spieß ist.

Ihre gemeinsame Leidenschaft, das Tanzen, pflegten die beiden bis vor einigen Jahren. Heute ist es leider nicht mehr möglich. Aber das Tanzen ist ja nicht das Einzige, das Annemarie und Reinhold Wawrzynek verbindet. „Wir spielen jede Woche mit meiner guten Freundin aus der Schulzeit Schafkopf“, erzählt Annemarie Wawrzynek. Zu zweit spielen sie gerne Rummikub. Früher sind sie oft an den Gardasee gereist und zu guten Freunden nach Bad Birnbach. Aber auch die Türkei, Griechenland und Spanien standen auf dem Reiseprogramm.

Feier zur Diamantenen Hochzeit kurzfristig abgesagt

Die Feier zur Diamantenen Hochzeit, eigentlich schon angesetzt, musste kurzfristig wegen der Erkrankung eines Enkels abgesagt werden. „Wenn wir feiern, dann mit der ganzen Familie.“ Jetzt planen sie am Hochzeitstag nur ein gemeinsames Abendessen. Und die Familienfeier mit den drei Kindern und den drei Enkelkindern werde ganz sicher nachgeholt.