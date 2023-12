Neuburg

Aus für Anrufsammeltaxi: Neuburger Ortsteile verlieren ÖPNV-Anbindung

Plus Das Anrufsammeltaxi in Neuburg wird aus Kostengründen eingestellt. Damit sind diverse Ortsteile weitestgehend vom ÖPNV abgehängt. Der OB kündigt Ausnahmeregelungen an.

Diverse Ortsteile in Neuburg sind künftig weitestgehend vom öffentlichen Personennahverkehr abgehängt. Zum Jahreswechsel stellen die Stadtwerke den Betrieb des Anrufsammeltaxis ein. Dieses hat seit Jahrzehnten die Gebiete in Neuburg abgedeckt, die nicht vom Stadtbus angefahren werden. Der Werkausschuss entschied sich in nicht-öffentlicher Sitzung mit deutlicher Mehrheit dafür, das Angebot nicht weiterzuführen. Doch die Verantwortlichen kündigen Ausnahmeregelungen an.

Hinter dem Aus des Anrufsammeltaxis stecken wirtschaftliche Gründe. "Die Nachfrage ist nicht da", erklärt Andreas Bichler, Bereichsleiter Mobilität bei den Stadtwerken, auf Nachfrage unserer Redaktion. Vor der Corona-Pandemie seien die Nutzungszahlen noch passabel gewesen. Doch in den vergangenen Jahren habe man einen regelrechten Fahrgast-Einbruch erlebt, von dem man sich nicht wieder erholen konnte. Die Stadtwerke hätten für das Angebot schon immer draufzahlen müssen. Dies sei in Ordnung, wenn die Menschen es auch nutzen. Doch es mache keinen Sinn, viel Geld für etwas auszugeben, was schlicht nicht angenommen wird, betont Bichler.

