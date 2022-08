Anton Sprenzel feiert 90. Geburtstag: Mit Gemeinsinn und Gottvertrauen

Plus Anton Sprenzel feiert heute bei guter Gesundheit seinen 90. Geburtstag. Er war Kulturreferent, OB- und Landratskandidat. Um Flüchtlinge aus allen Ländern kümmerte er sich schon in den 70er-Jahren.

Er hat viel erlebt als Politiker, Richter, Notar, Familienvater und er ist stets ein guter Mensch geblieben. Er lebt seine christliche Gesinnung. Am heutigen Donnerstag wird Anton Sprenzel 90 Jahre alt.