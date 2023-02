Antonio Faraò zeigt im Neuburger Jazzkeller die Bandbreite des Modern Jazz

Plus Das Antonio Faraò Trio verzauberte das Publikum im Neuburger Birdland Jazzclub mit Leidenschaft, Konzentration und Temperament. Gerade der Pianist wird zum Künstler.

Unendlich viele Möglichkeiten bergen die 88 Tasten. 237-mal war Art of Piano bereits in ungemein abwechslungsreicher Bandbreite im Birdland zu erleben. Bei der 238. Auflage verzauberte nun der Mailänder Pianist Antonio Faraò das Publikum im Jazzkeller.