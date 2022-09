Antrag aus Neuburg: Zahlt der Landkreis mehr für das Parkbad?

Das Neuburger Parkbad wird geöffnet, doch der Betrieb kostet mehr Geld. Die Stadt wünscht sich weitere Unterstützung des Landkreises. Das sagt der Landrat dazu.

Der Neuburger Werkausschuss hat in der Sitzung am Dienstag entschieden, den Landkreis zu bitten, für den Betrieb des Parkbads einen Sonderzuschuss in Höhe von 200.000 Euro im Haushaltsplan 2023 vorzusehen. Doch hat ein solcher Antrag Aussicht auf Erfolg? Landrat Peter von der Grün teilt auf Anfrage mit: „Der Landkreis unterstützt die Stadt Neuburg beim Betrieb des Parkbades mit einem jährlichen Zuschuss über 250.000 Euro. Dass nun ein Antrag über einen höheren Betrag gestellt wird, ist angesichts der drastisch steigenden Energiekosten verständlich.“

Stadt Neuburg wünscht sich Unterstützung des Landkreises für das Parkbad

Man werde den Antrag in den Gremien im Rahmen der Haushaltsberatungen behandeln. Dabei sei zu berücksichtigen, dass auch der Landkreis mit seinen Einrichtungen sowie alle anderen Kommunen stark von den hohen Energiekostensteigerungen betroffen sind, so Landrat von der Grün. „Aufgrund der gesamtgesellschaftlichen Bedeutung plädiere ich daher für eine finanzielle Unterstützung von Bund und Ländern.“ (ands)

