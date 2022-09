Antrag der Anwohner abgelehnt: Keine Schwellen in der Seminarstraße

Anwohner der Seminarstraße in Neuburg hatten beantragt, den verkehrsberuhigten Bereich zu erweitern und Schwellen zu errichten. Warum beide Wünsche abgelehnt wurden.

Der verkehrsberuhigte Bereich in der Seminarstraße wird nicht bis zur Einmündung Donauwörther Straße erweitert. Dies hat der Neuburger Verkehrsausschuss in der Sitzung am Mittwoch beschlossen. Anwohner hatten die Maßnahme beantragt, um die Sicherheit zu erhöhen. Vor Ort finde man jedoch keinerlei Merkmale für einen verkehrsberuhigten Bereich vor, erklärte Ordnungsamtsleiterin Birgit Peter-Fest in der Sitzung. Auch Verkehrsreferent Bernhard Pfahler sah keine Notwendigkeit für diesen Schritt.

Keine Fahrbahnschwellen in der Seminarstraße in Neuburg

Das Gremium lehnte auch die ebenfalls beantragten Fahrbahnschwellen ab. Diese würden den stark frequentierten Radverkehr in beide Richtungen gefährden, hieß es. Stattdessen will man auf Geschwindigkeitsanzeigetafeln setzen, die per Smiley Rückmeldung zur gefahrenen Geschwindigkeit geben. (ands)