Antrag des Landrats abgelehnt: Kein Bus zum Neuburger Auenzentrum

Landrat Peter von der Grün wünschte sich eine Busverbindung zum Neuburger Auenzentrum. Der Werkausschuss lehnt diesen Antrag mit einer klaren Kante des Oberbürgermeisters ab.

Der Neuburger Werkausschuss hat einen Antrag von Peter von der Grün abgelehnt. Der Landrat und Vorsitzende des Fördervereins Auenzentrum Neuburg hatte sich eine Busanbindung des Auenzentrums gewünscht, durch eine neue Haltestelle am Parkplatz westlich von Schloss Grünau. Das Auenzentrum sei eine über die Grenzen der Region bekannte und anerkannte Institution, deren touristisches Potenzial noch viel effektiver genutzt werden könnte, schrieb von der Grün in seinem Antrag. Und weiter: „Die fehlende Anbindung an die Stadtbuslinien ist einer der zentralen Gründe, warum nicht deutlich mehr als die aktuell 15.000 bis 20.000 Besucherinnen und Besucher jährlich das Auenzentrum besuchen.“

Eine Anbindung einer solchen Haltestelle an die Linie 3 ist laut Stadtwerke nicht möglich. Eine zusätzliche Linie würde laut Kalkulation 48.000 Euro netto im Halbjahr kosten. Der Werkausschuss lehnte dies einstimmig ab. Eine Diskussion ließ Oberbürgermeister Bernhard Gmehling gar nicht erst zu. „Das macht keinen Sinn“, sagte er. Finanziell stehe der Stadt „das Wasser bis zum Hals“. (ands)