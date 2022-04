Antrag ist gescheitert: Trotzdem wollen Neuburger Senioren gratis Busfahren

Plus Ein Antrag auf gratis Busfahren für ältere Menschen ist im Neuburger Werkausschuss gescheitert. Senioren und Seniorinnen wollen das aber so nicht hinnehmen.

Ältere Menschen in Neuburg sollen für umsonst mit dem Stadtbus fahren dürfen: Das hat Ralph Bartoschek (SPD) bereits im März im Werkausschuss gefordert. Doch der Antrag wurde abgelehnt. Der Seniorenbeirat möchte das nicht akzeptieren – das wurde in seiner jüngsten Sitzung deutlich. Nun möchte das Gremium Oberbürgermeister Bernhard Gmehling dazu auffordern, den Antrag erneut zu thematisieren – diesmal jedoch im Stadtrat und nicht im Werkausschuss.