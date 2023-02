Antrag nicht gesetzeskonform: Kein Tempo 30 in der Neuburger Kernstadt

Plus Der Verkehrsausschuss lehnt den Antrag für Tempo 30 in der Neuburger Kernstadt ab – hierfür fehlt die gesetzliche Grundlage. Doch ganz ist das Thema noch nicht abgeschrieben.

In der Neuburger Kernstadt wird kein Tempolimit von 30 Stundenkilometern eingeführt. Einen entsprechenden Antrag des Arbeitskreises fußgänger- und fahrradfreundliches Neuburg, vorgebracht von Verkehrsreferent Bernhard Pfahler (FW), lehnte der Verkehrsausschuss ab.