Antrag: Stadtrat Herold will ein "Gesamtkonzept Parken" in Neuburg

Die Parkplatzsituation in Neuburg ist angespannt. Während an vielen Stellen ausreichend Stellplätze für Autos fehlen, stehen anderswo die Parkhäuser frei. Bestes Beispiel ist das Parkhaus am Neuburger Hallenbad, das von den Bürgerinnen und Bürgern für den Aufenthalt in der Innenstadt kaum frequentiert wird.

Von Anna Hecker

Egal ob Fußgängerzone, Innenstadtgestaltung oder Geschäftswelt, geht es um die Stadtentwicklung in Neuburg führt kein Weg an einem problembehafteten Thema vorbei: Das Parken im Stadtgebiet. Bei dieser sensiblen Frage prallen unterschiedliche Interessen aufeinander. Während sich einerseits einige Bürgerinnen und Bürger wünschen, die Innenstadt autofrei zu gestalten, was gleichzeitig den Wegfall zahlreicher Parkplätze bedeuten würde, bemängeln andere Stimmen, dass es bereits jetzt viel zu wenige Parkplätze beispielsweise für Kunden oder Gäste der ansässigen Gastronomie gibt. Auch die Anwohnerinnen und Anwohner würden sich eine bessere Parksituation wünschen. Aus diesem vielschichtigen Problem resultierte ein Antrag von Stadtrat Florian Herold (Freie Wähler), der sich ein „Gesamtkonzept Parken“ wünscht.

