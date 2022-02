Neuburg

Antrag zur Fußgängerzone in Neuburg wurde abgelehnt

Plus Vor der versuchsweisen Einführung einer Fußgängerzone in Neuburg, soll erst das Gespräch mit den Geschäftsleuten gesucht werden, entschied der Stadtrat. Ein Termin dafür steht bereits.

Von Manfred Rinke

Die Stadt Neuburg hat einen Plan, was die neue Gestaltung der Schmid-, Färber- und Rosenstraße angeht, um damit einen wesentlichen Teil der Innenstadt in eine attraktive Zukunft zu führen. Ein wichtiger Baustein für das Gelingen ist es, die direkt Betroffenen, also die Geschäftsleute und die Eigentümer in den Straßenzügen, bei dem Vorhaben mitzunehmen. Keine Mehrheit fand am Dienstag ein Antrag, dass der Stadtrat einen Grundsatzbeschluss für die Einführung einer temporären Fußgängerzone fassen sollte.

