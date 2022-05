Antrittsbesuch von Leon Eckert in Neuburg

Der Bundestagsabgeordnete der Grünen Leon Eckert zeigte sich bei einem Besuch in Neuburg als kompetenter Gesprächspartner.

Zu einem intensiven Austausch mit den Ortsgruppen und Stadträten der Grünen, Fridays for Future, Parents for Future und Vertretern des BUND ist Leon Eckert, MdB, nach Neuburg gekommen.

Der für die Region zuständige Bundestagsabgeordnete von Bündnis 90/Die Grünen berichtete laut Pressemitteilung über die intensiv vorangetriebenen Fortschritte, die die Energiewende und die entsprechende Gesetzgebung in Berlin macht. Aus seiner Erfahrung aus der Kommunalpolitik konnte er den Diskutierenden die Verbindung spannen zwischen den von der Politik angestrebten Erleichterungen, etwa bezüglich PV-Anlagen, und den häufig vor Ort vorgefundenen Herausforderungen, die auf kommunaler Ebene gelöst werden müssen. So wird es ganz konkret Erleichterungen für Windkraftanlagen in der Nähe von zivilen und Militär-Flughäfen geben, die in Neuburg endlich für Fortschritt in diesem Bereich sorgen könnten. Bestens eingearbeitet stand Eckert auch Rede und Antwort zur langsamen Entwicklung im Donaumoos, die von Anwesenden als „zu langsam“ und „chaotisch“ kritisiert wurden.

Nach einem Exkurs in die anstehende Überarbeitung der Straßenverkehrsordnung und vielfach dazu geäußerte Wünsche wie Tempo 30 innerorts kam auch ein sonst eher stiefmütterlich betrachtetes Thema zur Sprache, nämlich der zivile Katastrophenschutz, heißt es in der Mitteilung. Es gehe ihm dabei nicht in erster Linie um neue Bunker, sondern um eine gute, zeitgemäße Ausstattung der Feuerwehren und des THWs sowie eine überfällige Standardisierung zwischen den Bundesländern, sagt Eckert. Er rief den Anwesenden auch noch einmal in Erinnerung, wie wichtig und wertvoll eine freiwillige Feuerwehr in Städten wie Neuburg ist. Es geht nicht nur um eingesparte Kosten im Vergleich zu einer Berufsfeuerwehr, sondern gerade auch um den Zusammenhalt vor Ort. Wie der Bund dabei positive Akzente setzen kann, hat Eckert in Folgegesprächen mit dem Landrat Peter von der Grün und dem THW-Ortsverband Neuburg beraten.

Mona Wolbert von FFF/PFF Neuburg und Gerhard Schoder, Fraktionsvorsitzender der Grünen im Stadtrat, zeigten sich sehr zufrieden mit den Ergebnissen des Gesprächs: „Ich fühle mich von Leon bestens in Berlin vertreten, trotz der global gesehen schwierigen Zeit wird es doch auch in unserer Region vorwärts gehen“, sagte Gerhard Schoder. (nr)