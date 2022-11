Neuburg

Anwohner evakuiert, B16 dicht: So lief die Bombenentschärfung in Neuburg

Plus Bombenfunde in Neuburg halten am Donnerstag Einsatzkräfte und Anlieger stundenlang in Atem. So lief der Einsatz rund um die explosiven Überbleibsel aus dem Zweiten Weltkrieg.

Von Andreas Zidar

Gegen 15.45 Uhr haben Sebastian Braun und Josef Semegi in Neuburg Feierabend. Ihr Werktag ist mit dem eines "normalen" Arbeiters kaum zu vergleichen. Die beiden Kampfmittelbeseitiger entschärfen Bomben. Am Donnerstag führte sie diese Tätigkeit nach Neuburg. Es galt, drei amerikanischen Splitterbomben aus dem Zweiten Weltkrieg Herr zu werden - kein Job wie jeder andere.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

