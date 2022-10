Neuburg

vor 28 Min.

Anzeigen an Tiefgaragen: Neuburg diskutiert über ein Parkleitsystem

In anderen Städten ist ein Parkleitsystem längst üblich, so wie hier in Augsburg. Grünen-Stadtrat Gerhard Schoder wünscht sich Anzeigen dieser Art auch für Neuburg. Doch nicht jeder im Stadtrat ist von der Notwendigkeit dieser Technik überzeugt.

Plus Ein Stadtrat wünscht sich für Neuburg Anzeigen, die freie Plätze in Tiefgaragen deutlich machen. So mancher sieht keinen Bedarf und befürchtet „rausgeschmissenes Geld“.

Von Andreas Zidar Artikel anhören Shape

Die Neuburger Stadtpolitik diskutiert über das Thema Parken – mal wieder. Jüngst ging es um das „Gesamtkonzept“ von Stadtrat Florian Herold (FW). In der Sitzung des Werkausschusses am Dienstagabend stand ein Antrag von Gerhard Schoder (Grüne) auf der Agenda. Dieser wünscht sich für die drei Tiefgaragen der Stadtwerke am Spitalplatz, Schrannenplatz und Fürstgarten ein Parkleitsystem, Anzeigen also, die Verkehrsteilnehmern deutlich machen, in welcher Tiefgarage noch wie viele Parkplätze frei sind.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen