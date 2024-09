Arbeiter bei Betriebsunfall verletzt

Gegen 8.20 Uhr standen die beiden Montagearbeiter im Alter von 40 und 54 Jahren aus Slowenien und Thüringen in der Produktionshalle des Betriebes. Aus bislang noch ungeklärter Ursache kam es zu einem technischen Defekt einer Anlage, woraufhin ein heißes Gemisch aus Wasser und Wasserdampf austrat und die beiden Arbeiter im Beinbereich traf.

Der 54-jährige Thüringer zog sich dabei schwere Brandverletzungen zu und musste vom Rettungshubschrauber in eine Klinik nach Murnau geflogen werden. Der 40-jährige Slowene wurde vom Rettungsdienst mit Verbrennungen in die Klinik Neuburg gebracht. Warum es in der Anlage zu einem derartigen Austritt kam, ist noch unklar. Die Ermittlungen hierzu dauern an. (AZ)