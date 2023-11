Arco nur am Sonntag allgemein geöffnet: "Sind ein Wirtschaftsbetrieb"

Das Neuburger Arco-Schlösschen hat seit Kurzem nur noch am Sonntag für die Allgemeinheit geöffnet. Auf der Bürgerversammlung wird Kritik daran laut. Der Wirt kontert.

Auf der Neuburger Bürgerversammlung am vergangenen Mittwoch ging es nicht nur um die großen Themen der Stadtpolitik, sondern unter anderem auch um das Arco-Schlösschen. Ein Bürger beschwerte sich darüber, dass die Lokalität nur noch am Sonntag geöffnet hat und dort ansonsten lediglich "Privatpartys" gefeiert werden.

Der betroffene Wirt, CSU-Stadtrat Manfred Enzersberger, nahm bereits vor Ort auf der Bürgerversammlung dazu Stellung, und erklärt auch auf Nachfrage unserer Redaktion den Hintergrund. Zuletzt hatte das Arco von Donnerstag bis Sonntag geöffnet. Doch fast jeden Freitag und Samstag sei das Restaurant für Hochzeiten, Geburtstage oder ähnliches privat gebucht und deshalb nicht für die Allgemeinheit zugänglich gewesen. Dies habe immer wieder zu Ärger mit Kundinnen und Kunden geführt, die spontan und im Glauben kamen, zu den allgemeinen Öffnungszeiten dort essen zu können, berichtet Enzersberger. Um von vornherein für klare Verhältnisse zu sorgen, entschied sich der Gastronom, nur noch am Sonntag zwischen 11 und 17 Uhr für die Allgemeinheit zu öffnen. Diese Regelung gilt seit September.

Die Kritik auf der Bürgerversammlung, dass Neuburger kaum noch Zugang zu "ihrem" Arco-Schlösschen hätten, habe ihn eher amüsiert als geärgert, sagt der Gastronom rückblickend. Schließlich müsse er unternehmerische Entscheidungen treffen, auf Basis der Nachfrage. "Wenn jeder Neuburger einmal im Jahr in 'unser Arco-Schlösschen' ginge, hätten wir jeden Tag geöffnet", so Enzersberger, der betont: "Wir sind ein Wirtschaftsbetrieb." Nach seinen Angaben sei das Arco für 2024 bereits an fast jedem Samstag mit privaten Feiern ausgebucht. Der Gastronom, der in Neuburg auch das Kolpinghaus und das Café Zeitlos am Schrannenplatz betreibt, hatte das Traditionslokal hoch über der Donau, das einen wunderschönen Ausblick auf die Neuburger Altstadt bietet, 2017 als Pächter übernommen.