Artaparat des Neuburger Brückenkollektivs zum letzten Mal befüllt

Weil beim Brückenkollektiv bald neue Projekte anstehen, wird der Artaparat eingestellt. Doch noch ist der Automat mit vier verschiedenen Kunstwerken befüllt.

Das Team des Neuburger Brückenkollektivs hat seinen Artaparat ein viertes Mal befüllt. In dem umgebauten Zigarettenautomaten finden sich dieses Mal je 20 Schachteln vier verschiedener Kunstobjekte. Tobias Albrecht vom Brückenkollektiv erklärt: „Die aktuelle Edition ist eine ’Do it yourself’-Edition. Das bedeutet, dass mit den Kunstwerken interagiert werden kann oder sie müssen noch fertiggestellt werden.“ Oder es finde sich eine Anleitung in der Schachtel, mit der ein kleines Möbelstück selbst gebaut werden kann.

Für das Neuburger Brückenkollektiv stehen bald neue Projekte an

Die Kunst kommt dieses Mal von Tobias Albrecht, Lorena Lenz, Philipp Kummer und dem Duo Moritz Schmidt und Juliane Lanig. Weil beim Brückenkollektiv demnächst neue Projekte anstehen – zum Beispiel ein Kollektivgarten oder „das kleinste Museum der Stadt“ –, wird es das letzte Mal gewesen sein, dass der Artaparat befüllt wurde. Wer sich dort eine Schachtel aus dem Automaten ziehen möchte, kann das für vier Euro tun.