Aschermittwoch und Valentinstag: So stellen sich Neuburger darauf ein

Plus Aschermittwoch und Valentinstag fallen heuer zusammen. Wie sich in Neuburg der Stadtpfarrer, Bäcker, Konditoren, Gastwirte und Blumenläden auf den Tag einstellen.

„Bedenke Mensch, dass du Staub bist und zum Staub zurückkehrst“: Mit dieser Mahnung zeichnen die Priester am Mittwoch das Aschenkreuz auf die Stirn der Gottesdienstbesucher. Der Aschermittwoch soll mit der Fastenzeit eine Phase der Besinnung einleiten. Heuer fällt er mit dem Valentinstag zusammen.

An Aschermittwoch zeichnen die Priester, hier Pfarrer Dominic Leutgäb, die Gläubigen mit dem Aschenkreuz – ein Symbol der Vergänglichkeit.

Eine lange Tradition hat der Tag der Liebespaare, Romantiker, Ehepaare und -jubilare hierzulande nicht. Aber der Valentinstag hat sich allein deswegen etabliert, weil man Geschenk- und Kaufangeboten des Handels kaum mehr aus dem Weg gehen kann. „Für uns ist er jedenfalls ein Tag mit guten Umsätzen“, das steht für Ingrid Fürst von der gleichnamigen Gärtnerei außer Frage.