Asylbewerber in Neuburg rastet aus

Ein 31-jähriger Asylbewerber ging in einem Heim in Neuburg auf einen 29 Jahre alten Mann los - zunächst mit einer Schaufel, dann mit einem Messer und einer Eisenstange.

Ausgerastet ist am Dienstagmorgen ein Bewohner in einem Asylbewerberheim in Neuburg. Der 31-Jährige war zunächst auf einen 29 Jahre alten Mitbewohner losgegangen. Polizeibeamte überwältigten den Mann schließlich.

Wie die Polizei mitteilt, hatte der 31-Jährige zunächst versucht, einen 29-jährigen Mitbewohner mit einer Schaufel zu schlagen. Dieser konnte zunächst in sein Zimmer flüchten. Knapp 30 Minuten später trat der 31-Jährige die Zimmertür ein und bedrohte den Jüngeren nun mit einem Messer und einer Eisenstange. Nachdem der Jüngere sich in den Garten flüchten konnte, wurde er dort vom Angreifer eingeholt und mit einer Eisenstange leicht an der Hand verletzt. Anschließend ging der 31-Jährige ins Gebäude zurück. Die verständigte Polizei rückte mit mehreren Streifenwagen aus Neuburg und Ingolstadt zur Einsatzörtlichkeit an.

Der 31-Jährige Asylbewerber in Neuburg wurde von den Polizeibeamten überwältigt und gefesselt

Nachdem der 31-Jährige trotz mehrmaliger Aufforderung die Eisenstange nicht weglegte, musste er durch die eingesetzten Beamten überwältigt und gefesselt werden. Hierbei leistete der Asylbewerber erheblichen Widerstand. Es wurde jedoch niemand verletzt. Da der 31-jährige, nigerianische Asylbewerber sich offenbar in einer psychischen Ausnahmesituation befand und nicht zu beruhigen war, wurde er ins Klinikum Ingolstadt eingewiesen und mit einem Rettungswagen dorthin gefahren. (nr)