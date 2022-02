Auch an diesem Sonntag "spazieren" Demonstranten durch Neuburg

Auch an diesem Sonntag treffen sich laut Polizei etwa 50 Personen, um durch die Neuburger Innenstadt zu "spazieren". Es bleibt alles friedlich.

Am Sonntagnachmittag trafen sich um 15 Uhr etwa 50 Personen zu einer nicht angemeldeten Versammlung am Spitalplatz. Dies teilt die Polizei Neuburg mit. Der Aufzug lief anschließend rund eine Stunde mit Trillerpfeifen durch die Neuburger Innenstadt, bevor sich die Versammlung ohne Redebeiträge am Schrannenplatz selbstständig auflöste.

Demonstration in Neuburg: "Spaziergang" durch die Innenstadt

Zu Ordnungsstörungen oder Verkehrsbeeinträchtigungen kam es nicht. Polizeiliches Einschreiten war nicht erforderlich, heißt es. (nr)

