Auch bei schönem Wetter: Das Neuburger Brandlbad öffnet nicht vor Mai

Plus Das Wetter würde derzeit passen, doch eine vorzeitige Öffnung des Neuburger Freibads ist laut Betriebsleiter "ausgeschlossen". Im Parkbad kommt es unterdessen zu Einschränkungen.

Von Andreas Zidar

Sonnenschein und Temperaturen von bis zu 27 Grad Celsius - die vergangenen Tage waren ein erster Vorgeschmack auf den Sommer. Und laut Vorhersage pendeln sich die Temperaturen in den kommenden Tagen, mit Ausnahme des Mittwochs, auf rund 20 Grad ein. Am kommenden Wochenende sind, Stand jetzt, wieder 23 Grad angesagt. Angesichts des bisher außergewöhnlich warmen Aprils denkt wohl so mancher schon daran, die Tasche fürs Freibad zu packen. Doch Fans des Neuburger Brandlbads müssen sich noch gedulden.

Im Neuburger Brandlbad kann man Tickets künftig online kaufen

Zwar steht laut Bäderbetriebsleiter Maik Müller noch kein genaues Datum für die Eröffnung des Bads fest. Doch ein Saisonstart im April sei, selbst bei schönem Wetter, "ausgeschlossen", betont er. "Das wird nicht passieren." Im April sei das Freibad in Neuburg noch nie aufgemacht worden. Dafür sei die Witterung in diesem Monat erfahrungsgemäß zu unbeständig. Selbst wenn jetzt schönstes Sommerwetter herrsche, wisse man nicht, ob in den kommenden Wochen nicht doch noch ein Wintereinbruch bevorstehe, was einen Freibadbetrieb natürlich ausschließe. Außerdem seien die personellen Kapazitäten zu gering, um das Bad innerhalb kürzester Zeit startklar zu bekommen, betont Müller.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

