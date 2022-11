Faschingsbeginn: Auch die Burgfunken aus Neuburg sind wieder dabei

Die Burgfunken stellen ihre Prinzenpaare vor. Unter ihnen ist ein Wiederholungstäter“ – eine Besonderheit, die es bislang erst zweimal in der Vereinsgeschichte gab.

Die Burgfunken starten mit Elan und viel Vorfreude in die neue Saison, das wurde bei der Vorstellung am Samstagvormittag auf dem Schrannenplatz deutlich. Präsident Harald Zitzelsberger versprach einige Neuheiten, bei aller Tradition werde es hie und da etwas moderner.

Der neue Prinz der Burgfunken ist ein alter Bekannter. Nico Hillner, der bereits im Fasching 2020 in Neuburg das Zepter schwang, wird auch Regent der Faschingssaison 2023. Eine Rarität, wie Harry Zitzelsberger stolz anmerkte, denn der 25-Jährige ist nach Karl-Heinz Bauer in den Siebziger Jahren erst der zweite Prinz in der 68-jährigen Geschichte der Burgfunken, der das Amt ein zweites Mal übernimmt. Weshalb Hillner nun als Nico II. in die Annalen eingehen wird, nachdem er selbst den Namenszusatz „der Erste“ vor drei Jahren bereits beansprucht hatte.

Das Prinzenpaar der Burgfunken bilden Anna Franke und Nico Hillner

An seiner Seite steht Ihre Lieblichkeit Prinzessin Anna I. (Franke), die zugleich der Grund für sein erneutes Engagement ist. „Damals habe ich mit Laura Schulze das Prinzenpaar gebildet, jetzt freue ich mich darauf, mit meiner eigenen Freundin zu tanzen“, erklärte der reaktivierte Prinz am Rande Veranstaltung. Auch seine Prinzessin ist keine Unbekannte: Sie war vor fünf Jahren das Neuburger Christkind. Die beiden haben schon zusammen bei Fame Step getanzt.

Das gilt auch für das Kinderprinzenpaar, Prinz Maximilian III. (Maile) aus Attenfeld und Prinzessin Zoe I (Hotze) aus Karlshuld, das sich in der Sommertanzgruppe der Burgfunken kennenlernten. „Endlich geht mein Wunsch, Prinz zu sein, in Erfüllung“, sagte der zwölfjährige Kinderprinz und kündigte an, mit seiner reizenden Prinzessin das Parkett zu rocken. Während er Tanzen und Radfahren als Hobbys nannte, zieht die elfjährige Kinderprinzessin das Pferd dem Fahrrad vor, ihre Hobbys sind Tanzen und Reiten.

„Das Training läuft auf Hochtouren, die Kostüme sind so gut wie fertig“, verriet Hofmarschall Nico Zitzelsberger, der sich riesig auf den Fasching freut, nachdem die Sommersaison 2020 und dann die Saison 2021 komplett ausgefallen und in der Saison 2022 lediglich Orden verliehen worden waren. Im kommenden Jahr soll es nach dem Krönungsball am 7. Januar wieder Gardetreffen, Kinderbälle, Seniorenball, Rosenmontagsgaudi und Kehraus-Party geben.

Zu den Burgfunken Neuburg gehört auch das Dreigestirn

Die Freude auf eine hoffentlich unbeschwerte fünfte Jahreszeit nach zweieinhalbjähriger Durststrecke war deutlich zu spüren. Allen voran natürlich bei den Burgfunken, aber auch beim Publikum auf dem Schrannenplatz und nicht zuletzt bei OB Bernhard Gmehling. „Sie glauben gar nicht, wie glücklich ich bin, dass wir wieder eine närrische Saison und die Burgfunken in voller Aktion erleben dürfen– so wie wir es von unseren Botschaftern der guten Laune seit Jahrzehnten gewöhnt sind“, sagte er. Angesichts der Krisen in der Welt sei der Fasching „ein Zeichen der Hoffnung, dass wir uns nicht unterkriegen lassen“.

Nachdem der OB das erste dreifache „Funken hopp hopp“ initiiert hatte, ergänzte Harry Zitzelsberger, Neuburg stehe für Kultur, Brauchtum und Sport. Dann forderte er zu einem Riesenapplaus vom Schrannenplatz an alle Vereine auf, die wie die Burgfunken die lange Durststrecke überstanden haben und nun sagen können: „Wir sind wieder da!“

Das Dreigestirn der vergangenen, verhinderten Faschingssaison ist wieder mit von der Artie: (von links) Jungfrau Fabian Langner, Prinz Alexander Mayer und Bauer Niklas Karmann. Foto: Andrea Hammerl

Zum Großen Hofstaat gehören neben dem Prinzenpaar und dem Dreigestirn aus Alexander Mayer, Niklas Karmann und Fabian Langner auch das Funkenmariechen Laura Schulze, drei Garde- und Showtänzer sowie zwölf Garde- beziehungsweise Showtänzerinnen. Nicht zu vergessen der tanzende Elferrat. Trainiert werden sie von Sabrina Gieß, Candan Meilinger, Mira Meilinger, Stefanie Ihm, Michael Wittmann, Carola Mayer und Verena Häckel.

Den Kinderhofstaat stellte Kinderhofmarschall Sophia Wenger vor. Mit dabei sind Funkenmariechen Marlies Gottschall, acht Piccolos im Alter von fünf bis sieben Jahren, zehn Mädels der Prinzengarde, fünf Burschen in der Jungsgruppe und 14 Sunshines, darunter zwei Jungs.